Nobel da Paz, antiga primeira-ministra, ativistas. Os 20 nomes que vão moderar "posts" do Facebook

O Facebook divulgou os nomes dos primeiros 20 membros do seu Oversight Board, corpo independente que poderá inverter as decisões de moderação do conteúdo da própria rede social, que inclui o Instagram.

O Oversight Board receberá recursos de utilizadores do Facebook e do Instagram, discutirá o caso em grupo e decidirá se o "post" controverso em causa deve ser eliminado. Este corpo independente admite terá de escolher em que casos pegar, dada a quantidade deles.

Em novembro de 2018, o Facebook anunciou que criaria um corpo independente de moderação e conteúdo, depois de ter sido acusado de "fintar" o tema, nomeadamente em relação à interferência da Rússia. Este grupo de 20 pessoas inclui advogados, jornalistas, ativistas de direitos humanos, entre outras profissões.

O Oversight Board publicará relatórios de transparência todos os anos e monitorizará o que o Facebook e o Instagram fazem com as suas recomendações. A duas redes sociais prometem implementar as decisões do corpo independente, "a não ser que violem a lei", de acordo com Brent Harris, diretor de assuntos internacionais do Facebook.

Entre os 20 eleitos, destacam-se Tawakkol Karman, vencedora do Prémio Nobel da Paz de 2011, Andras Sajo, antigo juiz e vice-presidente do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, ou Helle Thorning-Schmidt, antiga primeira-ministra da Dinamarca.

Lista de 20 membros: