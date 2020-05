Islândia prestes a superar totalmente epidemia de Covid-19, anuncia Governo

Essa estratégia permitiu ao país com cerca de 360 mil habitantes iniciar um desconfinamento gradual em meados de abril, após ultrapassado o pico da epidemia.

Após confirmar o primeiro caso de infeção no início de março, a pequena ilha do Atlântico entrou em confinamento, com escolas encerradas e grandes ajuntamentos proibidos, aplicando a par disso uma rigorosa estratégia de rastreio e testes à Covid-19 para conter a propagação do vírus.

A Islândia já eliminou quase por completo a epidemia do novo coronavírus, com 97% dos infetados já recuperados e apenas dois novos casos de infeção registados na última semana, anunciou o Governo islandês esta quarta-feira.

Islândia é o país do mundo que mais testes está a (...)

A maioria das restrições que tinham sido impostas foi aliviada na segunda-feira, com a abertura de escolas, cabeleireiros e museus e ajuntamentos de um máximo de 50 pessoas autorizados a partir de agora.

"57% daqueles que testaram positivo para Covid-19 já estavam isolados e em quarentena quando foram diagnosticados, o que demonstra a eficácia dessas medidas no combate à propagação do vírus", refere o Governo.

Durante os próximos tempos, a regra de manter dois metros de distância social continuará em vigor, sendo que ginásios e piscinas vão continuar encerrados, adianta o executivo. Os negócios que envolvem grande proximidade com os clientes, pelo contrário, poderão reabrir e todas as atividades com crianças poderão ser retomadas.

A Islândia regista até hoje um total de 1.799 pessoas infetadas com Covid-19, 1.750 delas já curadas. Há agora apenas 39 infeções confirmadas por curar e três pessoas hospitalizadas. No total, dez pessoas morreram, sete das quais com mais de 70 anos de idade.

Desde a chegada da pandemia à ilha, o Governo injetou cerca de 2 mil milhões de dólares na economia, em larga medida dependente do turismo. Para além das linhas de crédito, o executivo aprovou uma série de medidas para proteger e apoiar os grupos mais vulneráveis da sociedade, estudantes e desempregados.