Covid-19. Áustria anuncia resultados encorajadores em tratamentos com plasma

A Áustria anunciou a cura de mais três doentes submetidos a transfusões de plasma sanguíneo de pacientes recuperados da covid-19, um tratamento que está a ser testado em vários países.

Três pacientes tratados com o chamado “plasma convalescente” no hospital de Graz, no sul da Áustria, recuperaram da doença, anunciou um infeciologista deste estabelecimento de saúde, Robert Krause, em conferência de imprensa.

O especialista precisou que esta terapia é “uma opção para doentes triados, que não é transferível” para todos os doentes.

Nos casos agora citados incluem-se duas pessoas que sofriam de outras patologias e cujo sistema imunitário estava muito enfraquecido.

No total, 20 pessoas foram tratadas na Áustria com plasma sanguíneo.

Apesar da recuperação dos doentes, têm sido observados efeitos secundários, que exigem um melhor conhecimento da eficácia desta terapia.