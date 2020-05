Presidente do Futebol Benfica sente-se "traído" pela Federação

O presidente do Futebol Benfica não se conforma com a decisão da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) em alterar o formato da primeira divisão do futebol feminino nacional. Com a interrupção dos campeonatos, devido à pandemia de Covid-19, houve várias equipas do segundo escalão que reclamaram uma mudança do modelo competitivo e a FPF acabou, mesmo, por proceder a um ajuste, com o aumento de 12 para 20 equipas, com o novo campeonato dividido em duas séries de dez clubes.

"A Federação deu por terminados os campeonatos, sem subidas e descidas no futebol feminino, e de uma assentada anuncia mais oito equipas na próxima temporada, no principal escalão. Estivemos reunidos no Algarve [há dois meses] e agora fazem isto nas costas, sem discutir. Claro que ninguém gosta de ser traído desta forma", diz Domingos Estanislau, em entrevista à Renascença.

O líder do "Fófó" reforça a surpresa com que recebeu o anúncio da FPF, mais ainda porque nos últimos anos o que foi sempre debatido foi a redução do número de equipas, por forma a aumentar a competitividade. "Isto é evolução ou é andar para trás?", questiona.

Domingo Estanislau considera que "não reina o bom senso" e deixa outras questões para as quais ainda não tem resposta: "Porquê? O que é que aconteceu? Quem é que influenciou isto? Quem está por detrás disto?".

O presidente do Futebol Benfica exige respostas e admite que "há influências". "Na Federação há gente de bom senso, mas o que foram levados a este contexto. Para mim é muito complicado perceber o que se passou em dois dias", passando a decisão de manter tudo na mesma para acrescentar oito equipas ao campeonato.