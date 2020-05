Lúcio Correia: “Prorrogação de contrato só pode ser feita com acordo do jogador"

Veja também:

Em declarações a Bola Branca, Lúcio Correia diz que o prolongamento até ao término real da época dos contratos dos jogadores que terminavam a 30 de junho, acordado entre Sindicato dos Jogadores, Liga e Federação não pode ser feito de forma unilateral, avisando que a prorrogação dos vínculos só é válida com o acordo dos próprios atletas.

“O entendimento que foi celebrado é apenas um documento orientador. Esclareço para que não restem dúvidas, que a última palavra sobre a prorrogação, ou não, dos contratos que estão feitos entre os jogadores e as SAD ou clubes, depende sempre do entendimento entre as partes", começa por dizer.

Lúcio Correira reforça que os jogadores terão a última palavra em relação aos seus contratos.

"Ainda que a Liga e o Sindicato de Jogadores proponham que os contratos devem ficar vinculados, não há dúvidas nenhumas, os contratos não se submetem a princípios orientadores, submetem-se à vontade das partes e à lei. Só os jogadores se assim o entenderem, podem prolongar o contrato, fazendo uma adenda contratual ou eventualmente um novo contrato que preveja essa situação”, garante.

Certo é que, com este prolongamento dos contratos, o Professor de Direito do Desporto conclui que há motivo para o pagamento de mais um mês de salários aos atletas.

“Ou há um novo contrato e a situação fica abrangida ou há a prorrogação de um ou dois meses e a questão da remuneração tem de ser resolvida, porque acho que só um jogador muito desprevenido, aceita prolongar o tempo de trabalho sem que tenha direito a receber a retribuição por aquele período a mais que trabalha”, conclui.