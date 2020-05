Governo diz que regresso do futebol ainda não tem regras definidas

Lacerda Sales reconhece que a reunião "decorreu muito bem" e realça a importância do regresso do futebol para os portugueses. "É para nós muito importante que a atividade retome, para os portugueses certamente também, sem que isso quebre qualquer tipo de regra de segurança ou sanitária”

O regresso da I Liga foi anunciado por António Costa na última semana e é o único desporto coletivo que vai retomar atividade, depois de todos as outras modalidades terem sido canceladas, para além de todos os outros escalões do futebol sénior e de formação.

“O que há a fazer é um trabalho constante de adequação para que estas duas premissas sejam realizáveis e se isso acontecer teremos os nossos jogos de futebol", termina o secretário de Estado.

O futebol foi suspenso a 12 de março, após a 24ª jornada, e apenas regressará no final de maio, caso sejam reunidas as condições de segurança. A maioria dos clubes voltou aos treinos na segunda-feira, depois do final do estado de emergência no país.

Todos os jogos serão realizados à porta fechada e a utilização de todos os estádios da I Liga é um cenário que está em discussão, pois nem todos podem cumprir com as regras de segurança da DGS.