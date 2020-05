Fundo para a II Liga não depende da aceitação da classificação

Veja também:

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) divulgou o regulamento para o recurso ao fundo de tesouraria em resposta à pandemia de covid-19, fazendo depender a elegibilidade, entre outros, do cumprimento salarial, mas não inclui a aceitação da classificação da II Liga.

De acordo com o regulamento do fundo de 1,52 milhões de euros (ME), complementar ao de um milhão criado pela Federação Portuguesa de Futebol, ficam excluídos os promovidos Nacional e Farense, e as equipas B.

Para beneficiarem do fundo criado pela LPFP, os 14 clubes têm de ter saldadas as dívidas para com o organismo responsável pelas competições profissionais e de ter demonstrado o cumprimento salarial com os seus profissionais, sendo que, para receber a segunda prestação, é exigida a regularização da situação tributária e com a segurança social.