Braga e Guimarães a postos para receber reta final da I Liga

Manuel Machado sugere que os clubes contestários peçam "uma audiência ao presidente da Federação", considerando que "não é com coacções e com palavras ofensivas, mas sim com diálogo positivo que se poderem arranjar algumas soluções”.

O Praiense, outro dos clubes que se sente prejudicado, já anunciou intenção de impugnar a decisão da FPF.

Manuel Machado dá, por fim, nota positiva à criação da Terceira Liga, na época 2021/22, com a FPF anunciou, na quarta-feira.

O presidente da AF Braga considera que "os clubes que joguem nessa prova terão mais capacidade para chegar à Segunda Liga e poderão competir com maior qualidade".

"Muitos clubes que sobem do Campeonato de Portugal à II Liga acabam por descer nos anos seguintes. Isto é uma questão de valorizar o futebol, fazendo o filtro da competência, para haver maior competitividade e maior crescimento qualitativo dos atletas numa competição que é exigente”, acrescenta.



A criação da Terceira Liga leva a que na próxima época haja um alargamento do Campeonato de Portugal. Nesse sentido, haverá subidas dos distritais, que não estavam previstas. No caso da AF Braga, salienta o dirigente, é o Pevidém que será promovido. Na próxima temporada, a equipa do concelho de Guimarães irá competir no Campeonato de Portugal, com possibilidade de lutar pelo acesso à Segunda Liga e à Terceira Liga.

O Campeonato de Portugal passará de quatro para oito séries e os vencedores de cada uma serão apurados para o "play-off" de acesso à Segunda Liga. As seis equipas que ficam pelo caminho têm bilhete para a Terceira Liga, em 2021/22. A essas juntam-se as duas despromovidas da Segunda Liga. No total, na primeira temporada, serão 24 clubes a disputar a nova terceira divisão.

As equipas que terminarem entre o 2.º e o 5.º lugares de cada série vão jogar uma fase acesso à Terceira Liga, para determinar as restes 16 apuradas para a competição. Em 2023/24 haverá um corte para 20 formações.