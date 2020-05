Covid-19. Três jogadores do Flamengo testam positivo

Quarentena para os 38 positivos

Também testaram positivo seis funcionários do grupo de apoio, dois funcionários de empresas que prestam serviços regulares para o clube e 25 familiares ou pessoas que trabalham em residências de funcionários. Para todos estes, mais os três jogadores, "as providências serão isolamento e quarentena, acompanhamento diário com questionários sobre sinais vitais e evolução, além de novas dosagens seriadas dos pacientes e contactantes até a resolução dos casos".

"Os atletas que tiveram familiares ou funcionários com testes positivos entrarão em quarentena, com acompanhamento diário com questionários sobre sinais da doença e novas testagens. Em caso de novos testes negativos, serão integrados ao trabalho em prazo seguro ou, em caso de testagem positiva, seguirão, a partir de então, o padrão de conduta dos que já testaram positivo", informa o Flamengo.



O clube brasileiro salienta que está a trabalhar "em total sintonia" com as autoridades, de forma a acelerar, "com toda a responsabilidade e segurança", a retoma do futebol "no menor prazo possível".