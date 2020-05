Covid-19. Três jogadores da Fiorentina infetados

Veja também:

A Fiorentina anunciou, esta quinta-feira, que três jogadores do plantel principal e três elementos da equipa técnica estão infetados com a Covid-19.

Os testes foram feitos no regresso do plantel principal aos treinos, depois de uma paragem de dois meses, na sequência do surto da doença no país, que foi o epicentro do coronavírus no continente europeu, o mais afetado, à data.

O clube de Florença não revelou a identidade dos jogadores, e os treinos individual vão continuar para o resto da equipa, de forma opcional.

"O clube, tal como dita o protocolo, procedeu para o isolamento dos elementos envolvidos. Amanhã, o resto do grupo vai realizar exames médicos antes de arrancar qualquer atividade no campo", diz.

O governo italiano permitiu que os clubes regressassem aos treinos, como parte das medidas de desconfinamento no país. Os jogadores apenas podem fazer exercícios individuais, sendo que os treinos coletivos continuam a não ser permitidos.