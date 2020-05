Preço da eletricidade caiu quase 5% em 2019, mas portugueses não sentem a descida

O preço da eletricidade caiu quase 5%, mas portugueses suportam a quarta factura mais elevada

As contas são do Eurostat, o gabinete de estatística da União Europeia, que revela que o preço da luz desceu 4,9% em Portugal, no segundo semestre de 2019, em comparação com igual periodo do ano anterior. Foi o terceiro país da União Europeia onde o preço mais desceu, depois da Dinamarca (-6,3%) e da Grécia (-5,8%). Em média, a eletricidade na UE aumentou 1,3%, em linha com a inflação.

Mas esta queda não chega ao bolso das famílias, segundo o regulador por causa dos impostos, que pesam 49% na factura.

Em média, os consumidores domésticos têm agora a oitava factura mais cara do espaço europeu: pagaram 21,8 euros por 100 kWh de eletricidade no segundo semestre de 2019.

No entanto, em paridade de poder de compra, que elimina as diferenças entre países, Portugal sobe para quarto lugar, com o preço mais elevado, logo a seguir à Roménia, Alemanha e Espanha.

Para explicar estes dados divulgados hoje pelo Eurostat, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos justifica esta elevada factura com o peso dos impostos (49%). São várias as parcelas inscritas na conta da luz paga pelos consumidores, a mais pesada vai para os CMEC (custos para a manutenção do equilíbrio contratual), mas há também a produção em regime especial (renováveis), os custos de natureza ambiental, a tarifa social, entre outros.

Ainda assim, a ERSE garante que “Portugal está entre os países em que a componente de energia e redes é menor”, porque “os CIEG [custos de interesse económico geral], que incluem esta componente de taxas e impostos, representam para Portugal cerca de 30% do preço total pago pelos consumidores”.

O gás também desceu, mas é o quarto mais caro da Europa

Mais uma vez, em termos de paridade de poder de compra, os consumidores portugueses estão a pagar a quarta factura mais elevada, só superada por Espanha, Suécia e Itália. Pelo contrário, está mais barato no Luxemburgo, Letónia e Bélgica.

Em média, 100 kWh custaram aos europeus 7,2 euros por 100 kWh no segundo semestre de 2019. Em Portugal ficou por 7,8 euros cada 100 kWh, ou seja -1% face ao período homólogo. No gás, os impostos representam 24% da fatura.