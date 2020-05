Marcelo promulga diploma que alarga medidas de apoio aos sócios-gerentes

Veja também:

O Presidente da República promulgou esta quinta-feira o diploma do Governo que alarga as medidas excecionais de apoio no âmbito do combate à covid-19 aos sócios gerentes e reforça a proteção no desemprego.



A promulgação, divulgada através de uma nota no portal da Presidência da República na Internet, acontece apenas algumas horas depois de o Conselho de Ministros ter aprovado o decreto-lei.

"O Presidente da República promulgou o diploma do Governo que, no quadro das medidas de combate aos efeitos da covid-19, alarga as medidas excecionais de proteção social, nomeadamente estendendo o apoio extraordinário dos trabalhadores independentes aos sócios gerentes, bem como à manutenção da atividade profissional, e reforçando a proteção no desemprego e o enquadramento de situações de desproteção social", lê-se na nota.

De acordo com o comunicado da reunião de hoje do Conselho de Ministros, este decreto-lei "estabelece medidas excecionais de proteção social, procurando complementar e adaptar as medidas já adotadas no âmbito do apoio ao emprego e à economia".