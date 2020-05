IVA de máscaras e gel desinfetante desce para 6% a partir de sexta-feira

A lei, que tinha sido sugerida pelo líder do PSD durante um debate quinzenal com o primeiro-ministro, entrará em vigor quatro dias depois da promulgação por Marcelo Rebelo de Sousa.

A diferença da taxa de IVA de 23% para os 6% é significativa nos preços das máscaras de proteção. A Renascença fez um levantamento dos valores destes equipamentos em hiper, supermercados e farmácias e verificou diferenças assinaláveis.

Podem ser cirúrgicas ou descartáveis (de utilização única), de proteção superior (as FFP2, também descartáveis) e as chamadas sociais, que podem ser laváveis e reutilizáveis, mas com limite de vezes. São vendidas à unidade ou em "packs", opção que pode traduzir-se em alguma poupança.

Nos hiper e supermercados, apenas estão à venda em formato "pack". No Continente, um "pack" de 50 máscaras descartáveis custa atualmente 23,24 euros, ou seja, cerca de 0,46 cêntimos a unidade. No Pingo Doce, a mesma caixa com 50 máscaras é um pouco mais cara: custa 26,99 euros (mais 3,75 euros), cerca de 0,54 cêntimos a unidade.

O El Corte Inglés apresenta preços mais elevados. Apenas vende máscaras descartáveis em packs de cinco unidades, a um preço de 4,72 euros, ou seja, 0,94 cêntimos por unidade.

Contas feitas, na cadeia espanhola, cada máscara descartável, vendida em packs, custa cerca do dobro do que nas cadeias da Sonae e Jerónimo Martins.

No Continente, a Renascença encontrou também as chamadas máscaras comunitárias, feitas em tecido, laváveis e reutilizáveis, pelo valor de 10 euros por unidade.

Com a descida do IVA para a taxa mínima de 6%, os preços terão uma redução assinalável.

Numa simulação feita pela Renascença, e com base nos valores atuais, no Continente o pack de 50 unidades deverá custar cerca de 20 euros (menos cerca de 4 euros) no Pingo Doce, cerca de 22 (menos cerca de 5 euros) e no El Corte Inglés, o "pack" de 5 máscaras pode baixar para perto de 4 euros (menos cerca de 1 euro).