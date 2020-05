CITEVE explica como atribui selo de certificação para produção de máscaras

Braz Costa não exclui que haja outros laboratórios com capacidade para validar a qualidade e segurança de máscaras, mas considera que, em Portugal, nenhum outro está capacitado para o fazer como o CITEVE que, por trabalhar diretamente com o setor têxtil, dispõe de equipamento tecnológico de ponta.

“O tipo de material ou de estrutura não é garante, à partida, de que a máscara funcione”. Por esse motivo, o CITEVE “não faz apenas a aprovação dos materiais, mas sim da própria máscara na sua versão final” para colocação no mercado, explica o diretor do CITEVE.

Mais de dois mil tipos de máscaras foram submetidos a avaliação pelo CITEVE (Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e Vestuário), desde que se verificou um aumento de utilização em Portugal, motivado pela pandemia Covid-19. A entidade, com sede em Vila Nova de Famalicão, tem sido consultada por empresas que nem imaginava existirem.

Como se certifica uma máscara

O processo de certificação passa essencialmente por testes de natureza física, que visam validar a capacidade de filtração (retenção dos microrganismos que tentam atravessá-la) e de respirabilidade. Isto é, de circulação do ar entre a boca e o exterior, sem que este se perca pelos lados.

O CITEVE dá ainda especial atenção ao desempenho dos elásticos laterais, do clipe nasal (a estrutura metálica que permite ajustar ao nariz) e à configuração geral da máscara que deve garantir um adequado ajustamento ao rosto.

A última questão, não menos relevante, é a durabilidade; as máscaras “laváveis” que chegam ao centro tecnológico do têxtil são submetidas a cinco ciclos de lavagem à temperatura de 60 graus e só obtêm o selo de garantia se, ao fim desses cinco testes, continuarem em boas condições e aptas a ser utilizadas.

Prazos, custos de certificação e selo de garantia

Na entrevista dada à Renascença, o diretor do CITEVE não esclarece qual o custo para as empresas de um processo de certificação de uma máscara comunitária, até porque, explica, “depende do número de ensaios realizados”.

Por exemplo, uma máscara que responda de forma deficiente aos testes de lavagem é devolvida ao fabricante e terá de voltar a ser testada.