Luís Filipe Vieira admite que Benfica "vai atravessar dificuldades" devido à pandemia

Luís Filipe Vieira agradece todo o esforço dos jogadores durante a paragem do campeonato e deixa uma mensagem de otimismo, para os adeptos e para todo o país.

Apesar das diferentes modalidades que o clube pratica, com diversas equipas, apenas a equipa principal de futebol voltará à competição. O Benfica é segundo classificado, a um ponto do FC Porto.

Em declarações à BTV, Luís Filipe Vieria recusa "alinhar em populismos e palavras demagogas" e faz uma previsão sobre o futuro do clube encarnado. Apesar das dificuldades, o Benfica quer "ganhar e ganhar".

O presidente do Benfica não esconde que o clube vai ter de ultrapassar dificuldades devido ao contexto da pandemia da Covid-19 e o impacto que teve no futebol profissional em Portugal.

Nesse sentido, o líder do Benfica pede união dentro do clube para "dar a volta por cima".

"É altura de voltarmos uns anos atrás e voltarmos a estar todos unidos à volta daquilo que mais amamos, que é o Benfica. Todos temos de ter a consciência de que ninguém está acima dessa bandeira. Esse é o ponto mais importante para todos nós neste momento: sermos solidários, compreendermos as decisões que, nesta altura, quem lidera o Benfica terá de tomar e, mais do que isso, estarmos todos à volta do Benfica e sentirmos este clube".



Vieira promete a equipa pronta para lutar para conquistar o bicampeonato, apesar de terem perdido a liderança para o FC Porto, nas jornadas que antecederam a suspensão da prova. No entanto, Vieira não quer "perder no campeonato da credibilidade".

"Todos os que estão cá a trabalhar, o próprio plantel, tudo faremos para ganhar. Todos os nossos outros profissionais estão a trabalhar com muita dedicação diariamente para o Benfica manter aquilo que é importante . E há um campeonato que o Benfica não pode perder: o da credibilidade".