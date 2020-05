Prémio Miguel Rovisco para Pedro Goulão e a peça “Hora da Visita”

O argumentista Pedro Goulão, autor da comédia dramática “Hora da Visita”, venceu a segunda edição do Prémio Miguel Rovisco - Novos Textos Teatrais.

A distinção anual, promovida pelo Teatro da Trindade, foi atribuída por unanimidade. O júri, constituído pelos atores e encenadores Diogo Infante, Sandra Faleiro e João Reis, considera que o texto “revela uma estrutura narrativa sólida, personagens bem desenhadas e um conflito atual”



Segundo o comunicado divulgado est aquarta-feira pelo Trindade, a peça “explora a complexidade das relações familiares, colocando as personagens numa situação limite, onde lhes é dada a oportunidade de se reencontrarem e se redimirem”. Em causa está a relação entre um pai e uma filha, os “seus segredos e mágoas” que surgem como “fantasmas que deixaram marcas e moldaram as escolhas que fizeram durante a vida”.

Pedro Goulão que é formado em Direito, é autor de vários documentários televisivos, textos para teatro e curtas-metragens. Nascido em 1971, é também autor de "sketches" para César Mourão, Jorge Mourato, Óscar Branco, entre outros.

Depois de ter tido uma bolsa de criação do Ministério da Cultura, estreou-se na literatura, em 2018, com o livro “A Palmeira”. Nesta altura, está a preparar um novo livro, uma edição infantojuvenil sobre golfinhos, ilustrada por Tiago Galo.

O autor de "Hora de Visita" receberá o prémio no valor de 2.500 euros e verá o seu texto editado e levado a cena na Temporada Teatral 2020/21, do Teatro da Trindade INATEL, que, em comunicado, anuncia hoje a publicação do regulamento para a 3ª Edição do Prémio Miguel Rovisco - Novos Textos Teatrais. O prazo de entrega dos textos decorre entre 1 de dezembro de 2020 e 31 de janeiro de 2021.