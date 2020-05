​Festival Alive cancelado? O autarca de Oeiras diz que sim

“Tem de se continuar a programar e a trabalhar, mas naturalmente que há determinados eventos, que por razões que têm a ver com os cuidados e a prudência que se tem que tomar, no que diz respeito aos ajuntamentos, que com certeza não se podem realizar. Há grandes festivais que não se vão realizar. É mais ou menos sabido que o Alive não se vai realizar este ano”, afirmou o autarca.

A organização do NOS Alive ainda não anunciou oficialmente o cancelamento do evento, mas o autarca de Oeiras dá por garantido que este ano não haverá festival.

A Renascença já contatou a produtora Everything is New, que organiza o evento, mas até ao momento sem sucesso. Até agora, o empresário Álvaro Covões tem admitido que a questão da pandemia vai “levar tempo” a passar, mas não confirmou oficialmente o que irá acontecer ao festival.

Aquando do cancelamento da digressão de Taylor Swift, que implicou a não presença no NOS Alive, a produtora de espetáculos afirmava que continuava “a trabalhar seguindo todas as orientações e recomendações do Governo português, da Direção Geral da Saúde e com todas as autoridades competentes que estão connosco na realização do Festival”.

“Dia a dia, continuamos a avaliar todas as possibilidades de desfrutar da música no Passeio Marítimo de Algés e por isso estamos a trabalhar em todos os cenários, incluindo o adiamento de datas do festival, com o mesmo cartaz”, segundo a Everything is New.

Uma decisão está prometida para depois do “levantamento do estado de emergência”, altura em que dizia a Everything is New “poderemos certamente tomar as decisões mais adequadas sobre a edição do NOS Alive”.