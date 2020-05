Sequeira e Karbownik são alvos do Sporting. Concorrência pelo polaco é forte

O Sporting está no mercado por um lateral-esquerdo, um lateral-direito e um avançado. Estas foram as lacunas no plantel, detetadas, até esta altura, pelo treinador Rúben Amorim. E face à possível saída de Acuña, no final da época, o diretor desportivo, Hugo Viana, colocou-se em campo para a contratação de um esquerdino.



Há dois alvos já referenciados: Nuno Sequeira, lateral do Sporting de Braga, com quem Amorim já trabalhou no clube minhoto, e Michal Karbownik, jovem lateral polaco, de 19 anos, do Legia de Varsóvia.

Neste caso, os leões têm forte concorrência. Karbownik já teve abordagens do Barcelona, Tottenham, Club Brugge e PSV Eindhoven. Recentemente, o atleta fez saber que o seu sonho de carreira é chegar ao campeonato alemão ou italiano, não excluindo, no entanto, a possibilidade de jogar noutros país.

No que diz respeito ao lateral-direito, os responsáveis leoninos não ficaram satisfeitos com o rendimento irregular de Rosier e, apesar de ter contrato até 2024, o jovem francês deverá sair, faltando alguém para concorrer com o macedónio Ristovski.

E de Itália tem surgido o interesse em alguns dos futebolistas do Sporting. A Roma, de Paulo Fonseca, anda em cima de Acuña. O Nápoles não larga Wendel e o Milan prepara uma proposta pelo guarda-redes Luís Maximiano.