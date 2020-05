Papa reza pelos diáconos, os “guardiões do serviço na Igreja”

O Papa Francisco pediu, esta terça-feira, que se reze pelos diáconos, “fiéis ao serviço da Palavra e dos pobres”.

No habitual vídeo, realizado pela Rede Mundial de Oração do Papa, a intenção do mês de maio é a salvaguarda dos diáconos, que Francisco descreve como os “guardiões do serviço na Igreja”.

O Santo Padre realça que os diáconos “fazem parte do clero e vivem a sua vocação em família e com a família. Estão dedicados ao serviço dos pobres que carregam em si o rosto de Cristo sofredor”.