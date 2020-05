Arquidiocese de Évora define regras para celebrações comunitárias e reabertura das igrejas

Veja também:

O arcebispo de Évora divulgou, esta quarta-feira, orientações para a reabertura das igrejas e preparação para as celebrações comunitárias, neste período de transição, em situação de calamidade, mas com o desconfinamento em curso.

“Continuamos numa situação de grande contenção, pois, como todos sabemos, a ameaça ainda não foi ultrapassada nem vencida definitivamente, e, como nos pede o Papa Francisco, “devemos acolher a graça da prudência e da obediência às orientações oficiais, para que a pandemia não regresse””, começa por lembrar, D. Francisco Senra Coelho.

Com reinício das celebrações comunitárias pensado para véspera da Solenidade do Pentecostes, a 30 de maio, mas dependente da avaliação do Governo e de novas orientações da Conferencia Episcopal Portuguesa, o prelado considera fundamental, neste período de mudança, deixar algumas diretrizes aos cristãos da diocese, reafirmando que “é preferível uma peugada segura do que uma derrapagem dolorosa”.

Assim, de acordo com as orientações do arcebispo de Évora, “as Igrejas e Capelanias poderão abrir as suas portas, durante o dia”, mas apenas “para oração individual dos fiéis”, com uso obrigatório de máscara, distanciamento social e sem contacto “com superfícies, imagens ou outros elementos”, devendo ser “providenciado o não uso de água nas pias de água benta, no profundo respeito pelas exigências sanitárias.”