​Três dias depois de ser obrigatório o uso de máscaras, descida do IVA ainda não está em vigor

O uso de máscara de proteção respiratória é obrigatório há já três dias nos transportes públicos, espaços e estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, nos serviços e edifícios de atendimento ao público e nos estabelecimentos de ensino e creches, mas os portugueses continuam a pagar esses equipamentos com a taxa máxima de IVA (23%).



O Presidente da República promulgou o decreto do Governo na segunda-feira, quando o diploma chegou a Belém, mas a lei ainda não foi publicada em Diário da República, para que possa entrar em vigor.

A única medida que pretende conter os preços das máscaras de proteção faciais actualmente a vigorar é o limite máximo de 15% na margem de lucro destes artigos.

A diferença da taxa de IVA de 23% para os 6% é significativa nos preços das máscaras de proteção. A Renascença fez um levantamento dos valores destes equipamentos em híper, supermercados e farmácias e verificou diferenças assinaláveis.

Podem ser cirúrgicas ou descartáveis (de utilização única), de proteção superior (as FFP2, também descartáveis) e as chamadas sociais, que podem ser laváveis e reutilizáveis, mas com limite de vezes. São vendidas à unidade ou em packs, opção que pode traduzir-se em alguma poupança.

Nos hiper e supermercados, apenas estão à venda em formato pack. No Continente um pack de 50 máscaras descartáveis custa atualmente 23,24 euros, ou seja, cerca de 0,46 cêntimos a unidade. No Pingo Doce, a mesma caixa com 50 máscaras é um pouco mais cara: custa 26,99 euros (mais 3,75 euros), cerca de 0,54 cêntimos a unidade.

O El Corte Inglés apresenta preços mais elevados. Apenas vende máscaras descartáveis em packs de cinco unidades, a um preço de 4,72 euros, ou seja, 0,94 cêntimos por unidade.

Contas feitas, na cadeia espanhola, cada máscara descartável, vendida em packs, custa cerca do dobro do que nas cadeias da Sonae e Jerónimo Martins.