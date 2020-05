Rio quer Ministério Público “muito atento” a ajustes diretos na Saúde

Veja também:

O presidente do PSD defendeu esta quarta-feira que o Ministério Público deve estar "muito atento" aos ajustes diretos que forem feitos no âmbito da pandemia de Covid-19, considerando "inadmissível" que possa ter havido uma tentativa de "privilégio de amigos".

Em entrevista à “CMTV”, Rui Rio foi questionado sobre uma notícia avançada na quinta-feira pelo jornal “Correio da Manhã”, segundo a qual o Ministério da Saúde está a fazer negócios milionários por ajuste direto, sem publicar ou assinar contrato escrito, com fornecedores de equipamentos de proteção individual, tais como máscaras e álcool em gel, num montante total de 79,8 milhões de euros entre de meados de março e 23 de abril

"Vejo não é mal, é muito, muito mal. Uma coisa é percebermos que o Estado e as autarquias, no auge da pandemia, têm de comprar mascaras, testes e não podemos fazer um concurso público e ficar meses à espera. Coisa diferente é quando não é um ajuste direito de milhares de euros, mas de milhões, e depois é do amigo daqui ou dali", afirmou.

O líder do PSD disse estar "muito preocupado" com esta possibilidade e considerou "inadmissível" se "alguém começa a privilegiar uns amigos ou começa a tentar ganhar dinheiro" com a doença.

"Se isso aconteceu ou vier a acontecer, acho altamente reprovável e no PSD vamos estar muito atentos – para dentro e para fora, para os do meu partido ou de outro – e o que eu espero é que o Ministério Público esteja muito atento", apelou.

Questionado sobre a situação do secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, que confirmou ter sugerido a empresa de ex-sócio para testes à Covid mas negando o favorecimento, Rui Rio disse não querer pronunciar-se sobre casos concretos.

"Não vou fazer de juiz, pode ter sido feito com má intenção ou por ser um dos poucos fornecedores que existia, não quero falar sobre nenhum caso em concreto", afirmou.

O Ministério da Saúde comprometeu-se na terça-feira a divulgar um relatório com os "procedimentos elaborados por ajuste direto" para combater a pandemia, com as respetivas razões que justificaram "a impossibilidade" de recorrer a "outro tipo de procedimento".