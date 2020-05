​Restaurantes de Braga entregam chaves ao município. "É um grito por ajuda"

De acordo com Tiago Carvalho, vão estar expostas na praça do município “um número de mesas que será muito próximo do número de restaurantes aderentes a este movimento, separadas pela distância de segurança que se perspetiva para a reabertura”.

Segundo Tiago Carvalho, a “única medida que veio e que neste momento ainda não está a funcionar como anunciado foi o 'lay-off', tudo o resto que nos deu foi moratórias, foi passar a dívida de hoje para amanhã, foi criar mais dívida e sempre sabendo que iremos trabalhar muito menos num curto espaço de tempo”.

“Isto quer dizer mais despesa, menos receita. Não é difícil ver onde é que isto vai dar”, atira.

Manifesto com propostas para salvar o setor

A URBAC19, que reúne cerca de centena e meia de restaurantes da cidade de Braga e que representa perto de 1.500 postos de trabalho, já apresentou um manifesto com sete propostas que considera “fundamentadas e fundamentais” para a restauração.

De entre as medidas propostas destaca-se um "lay-off" adaptado, em que o Governo assume o pagamento integral dos salários durante o estado de emergência.

“Que o pagamento seja feito diretamente pela segurança social ao colaborador, nós não queremos receber o dinheiro, trata-se de uma ajuda real para segurar os postos de trabalho”, explica.

A URBAC defende ainda que “neste tempo complicado de retoma económica e da confiança da parte do cliente, o Governo assuma o pagamento de metade do ordenado aos trabalhadores”.

“Porque uma coisa é nós abrirmos no dia 18, outra coisa é nós trabalharmos no dia 18, são coisas totalmente diferentes. Nós acreditamos que o pior ainda está para vir e será angustiante ter restaurantes abertos durante o turno do almoço e o turno do jantar e chegar ao final do dia com faturação zero. É para isso que aponta, se não temos turismo, se temos aeroportos e fronteiras fechados, se a nível nacional perdemos poder de compra”, justifica Tiago Carvalho.

Lay-off para sócios-gerentes de pequenas empresas e isenções

O movimento cívico pede também que seja revista a questão dos sócios gerentes, “uma realidade extremamente importante no setor da restauração”. Uma situação, entrentanto, revista, comoconfirmou o secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, em entrevista à Renascença e ao jornal "Público".

"Neste momento o que temos apenas é uma cobertura dos sócios-gerentes que não têm trabalhadores a cargo. Vamos passar a aplicar esse apoio aos sócios-gerentes de microempresas que tenham até dez trabalhadores. Outra situação tem a ver com os trabalhadores independentes. Criámos um apoio específico para eles, mas nos primeiros 12 meses os trabalhadores independentes estão isentos de contribuições. E, por não terem contribuições, numa situação em que estavam isentos, depois também não tinham acesso a este apoio especial que criámos", anunciou Tiago Antunes.