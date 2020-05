​Hells Angels: Diligências adiadas até aprovação da lei sobre actividade dos tribunais

O juiz Carlos Alexandre decidiu adiar esta quarta-feira as diligências do processo Hells Angels até que seja publicada a nova lei sobre normalização da atividade dos tribunais, disse à Lusa fonte da defesa.



Num despacho oral, o juiz de instrução do processo, que conta com 89 arguidos, alegou inviabilidade dos meios de comunicação e comunicou que as diligências não vão prosseguir com recurso ao sistema de comunicação à distância 'Webex’ e que fica a aguardar a publicação da nova lei que revoga as medidas de tomadas devido à pandemia por covid-19.

As últimas diligências de instrução realizaram-se com recurso a salas virtuais, com utilização do sistema 'Webex', depois de terem sido realizados testes nas salas virtuais.

Contudo, explicou a fonte a agência Lusa, a combinação do sistema de videoconferência colocado nos tribunais e o 'Webex' não funciona bem e faz feedback.

Um advogado contou à Lusa que hoje duas testemunhas que se encontravam uma no tribunal de Olhão e outra no de Elvas demoraram cinco horas a ser interrogadas, tendo o juiz decidido que os meios de comunicação eram péssimos e que inviabilizavam a realização das diligências.

Segundo a fonte, o que não funciona é a conjugação entre o sistema 'Webex' e o sistema de videoconferência instalada nos tribunais.