​Gulbenkian e MIT apoiam soluções tecnológicas de aprendizagem

A Fundação Calouste Gulbenkian e a Solve MIT, uma iniciativa do Instituto de Tecnologia do Massachusetts, acabam de lançar um concurso destinado a apoiar soluções tecnológicas que promovam a qualificação e as aprendizagens ao longo da vida.



O prémio, no valor total de um milhão e meio de dólares (um milhão e 380 mil euros), vai apoiar os melhores projetos apresentados em cinco áreas: criação de empregos e iniciativas inclusivas; formação para raparigas e mulheres; saúde materno-infantil; produção sustentada de alimentos; e segurança na saúde e desafios lançados pela pandemia.

O apoio da Fundação Gulbenkian, concedido através do prémio Gulbenkian Award for Adult Literacy, no valor de 300 mil dólares (276 mil euros) destina-se a projetos de criação de emprego e formação para mulheres. Além do financiamento adicional do Solve MIT, as iniciativas selecionadas serão ainda acompanhadas pela instituição norte-americana.

A ideia é começar já a pensar no que vai ser a economia e o mercado de trabalho na era pós-covid, dotando a sociedade de ferramentas para transformar os efeitos negativos da pandemia em novas oportunidades de negócio e emprego.

O Solve.MIT tem vindo a promover soluções de base tecnológica que respondam às questões mais prementes à escala global. Este ano, associaram-se ao Solve.MIT, como parceiros, a Fundação Calouste Gulbenkian, a General Motors, a Andan Foundation, a Vodafone Americas Foundation e a Abu Dhabi Crown Prince Court, para promoverem as melhores soluções para os desafios definidos.

As candidaturas devem ser entregues até dia 18 de junho.