Governo garante que não vão faltar equipamentos de proteção individual nos hospitais

O secretário de Estado da Saúde garante que não faltarão equipamentos de proteção individual (EPI) nos centros hospitalares do país. Em conferência de imprensa, António Lacerda Sales foi confrontado com um estudo que dá conta de faltas de equipamentos na zona Centro.

"Não quero comentar caso a caso, porque são situações possíveis e que vamos reajustar os défices todas as semanas. Temos mais de 63 milhões de máscaras cirúrgicas encomendadas, entregues já 36 milhões, encomendamos 12 milhões de máscaras FFP, seis milhões já entregues. No Centro, nas últimas semanas entregámos 738 mil máscaras cirúrgicas. Pedimos que nos reportem as situações para que possamos fornecer. Vamos satisfazer essas necessidades", disse o secretário de Estado da Saúde, em conferência de imprensa.

Lacerda Sales voltou ainda a reforçar que a realização de testes não foi inferior no fim de semana prolongado: "De 1 a 4 de maio foi feita uma média de 10.700 testes por dia, mas estes dados não estão totalmente fechados", disse.