Feirantes ameaçam com manifestação em Lisboa

Os feirantes fazem ainda notar que “todos os países e economias com melhor sucesso no combate a esta pandemia, depois de passada a primeira fase de confinamento e começando aliviar medidas, procederam a abertura dos comércios ao ar livre, mercados e feiras, por serem estes os locais com maior segurança e menos probabilidades de contágio”.

Já no início desta semana, representantes dos feirantes foram ouvidos pelo secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor. Do encontro saiu a sensação de que haveria da parte de João Torres abertura para lhes facilitar a vida.

A expetativa era a de que até esta quarta-feira houvesse algo de concreto da parte da secretaria de estado do setor. Numa breve nota enviada em resposta a um pedido de entrevista formulado pela Renascença, o Governo limita-se a informar que “está a acompanhar o assunto com atenção e mantém contacto permanente com a Federação Nacional de Associações de Feirantes”.

Sinais de abertura, no norte do país

Ao que apurou a Renascença, o mercado semanal de Joane, no concelho de Vila Nova de Famalicão, pode ser o primeiro a reabrir no norte do país, na totalidade das atividades habitualmente ali representadas; até agora alguns mercados têm funcionado apenas na área alimentar, como é o caso de Famalicão; o mercado de Barcelos (um dos maiores do país) reabre esta quinta-feira, apenas para a venda de bens de primeira necessidade, ou seja, essencialmente hortícolas, frutas e outros bens alimentares.

Joane deve reabrir no dia 16 de maio – um sábado - beneficiando das condições do espaço que, sendo a céu aberto, é bem delimitado, possibilitando um fácil controlo das entradas e saídas de pessoas.

Artur Andrade, presidente da Associação de Feirantes do Distrito do Porto, Douro e Minho, confirma a existência de reuniões entre a Junta de Freguesia de Joane e os feirantes, no sentido de fixar normas e definir espaços, para que a feira semanal possa reabrir na sua plenitude no próximo dia 16 "com a GNR a colaborar no controlo do acesso de pessoas ao recinto da feira”.

Artur Andrade espera que o exemplo de Joane possa ser replicado, pelo menos em feiras como Famalicão, Guimarães, Gondomar ou Vila Nova de Gaia.

Feirantes de Lisboa querem conquistar maio

18 de maio – já não falta muito - é o dia no qual a Associação de Feirantes do Distrito de Lisboa deposita esperanças para a reabertura das feiras, segundo disse à Renascença o presidente daquela entidade, José Freitas.

"Quanto mais depressa melhor. Dia 18 seria o ideal”, afirma, garantindo que “o secretário de Estado do Comércio ficou de, até esta quarta-feira, dar uma resposta conclusiva”. Na forma de ver de José Freitas, tudo “vai depender das autarquias” porque, desde que estas recebam indicações do Governo, “os feirantes podem arrancar logo a seguir.

Tal como no resto do país, algumas feiras no distrito de Lisboa nunca chegaram a fechar, mas apenas no ramo alimentar, como foram os casos de Cascais ou Carcavelos. O mercado da Malveira, um dos mais fortes do distrito de Lisboa, reabra esta quinta-feira, exclusivamente para a venda de alimentos.

Tem sido um tormento, a vida dos feirantes nos últimos dois meses

Já no passado dia 30, o presidente da Associação de Feiras e Mercados da Região Norte, numa entrevista à Renascença, manifestara estranheza pelo facto de o Governo ir “mostrando abertura para a retoma de outras atividades, esquecendo os feirantes”.

Na altura, Fernando Sá alertava para a débil situação de muitas famílias, cujo sustento depende do seu dia-a-dia nas feiras. Rui Almeida é um exemplo elucidativo da angústia que perpassa todo o setor. Rui, a esposa e outros familiares têm nas feiras a sua forma de vida e de subsistência.