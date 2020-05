​DGS não garante “risco zero” nas escolas nem em qualquer lado. Avós saudáveis podem conviver com os netos

Veja também:

O regresso às escolas será seguro desde que sejam cumpridas todas as regras, mas a Direção Geral da Saúde (DGS) não responde pela inexistência de risco no regresso de parte dos alunos às aulas presenciais, previsto para a próxima segunda-feira, dia 18.



“Não há risco zero em nada, da nossa vida social, de relação ou laboral; o que está a ser feito é um conjunto de regras para minimizar o risco, tendo em contas as condições dos edifícios, dos equipamentos, da organização das aulas, dos espaços e do tipo de contacto entre alunos” disse a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, na habitual conferência de imprensa diária da DGS.

Graça Freitas divide claramente a questão em dois campos: o de risco de “transmissão direta da infeção através de gotículas, “que tem a ver sobretudo com os comportamentos individuais (regras de etiqueta respiratória, máscara e distanciamento social); e o risco de “transmissão indireta através das superfícies”, que deve ser contrariado com a adequada higienização e organização do espaço escolar.

Para a diretora-geral da Saúde, há que “voltar às aulas com toda a confiança, desde que se garanta que toda a comunidade escolar contribua para o esforço” de cumprimento das regras já conhecidas de higiene e segurança individual e coletiva.