Covid-19: Ministra sugere que advogados cobrem custo das máscaras aos clientes

A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, sugere que os advogados cobrem o custo das máscaras de proteção Covid-19 aos clientes para o Estado não ser obrigado a fornecer esse equipamento de proteção.

Sobre o facto de os tribunais não disponibilizarem máscaras a testemunhas e advogados, a ministra da Justiça sugeriu que os advogados cobrem o custo das máscaras aos clientes.

“Se eu for no exercício da minha atividade, que é uma atividade liberal, exercido no interesse do cliente e pela qual eu sou remunerado, eu presumo que da mesma maneira que eu faço repercutir sobre o cliente todos os custos associados à minha intervenção, não me repugna que esse custo também seja repercutido e que não seja o Estado obrigado a fornecer esse equipamento.”

Francisca Van Dunem falava aos jornalistas no final de uma reunião com os presidentes dos conselhos superiores da Magistratura e do Ministério Público.