Coronavírus já teve 150 mutações. “É tempo de procurarmos respostas”

Desde que saiu da China e chegou a Portugal, o novo coronavírus já sofreu 150 mutações. A informação foi avançada nesta quarta-feira pelo presidente do Instituto Nacional de Saúde Prof. Ricardo Jorge (INSA).

“O que nos chegou já foi modificado; ele próprio já se alterou no seu genoma 150 vezes”, afirmou Fernando Almeida.

O presidente do INSA foi o convidado presente nesta quarta-feira na habitual conferência de imprensa diária da Direção-Geral de Saúde, para explicar o projeto que tem agora em mãos: a sequenciação do genoma do novo SARS-COV2.

“Até agora temos estado na resposta ao novo coronavírus – ou seja, no diagnóstico e resolução da epidemia – mas é tempo de irmos em busca do que o coronavírus nos pode dar em termos de resposta”, começou por dizer aos jornalistas.

Neste estudo científico (que é um projeto-piloto) participam o Instituto Gulkbenkian da Ciência e o Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (I3S). O objetivo é descodificar aquilo que é chamada a “impressão digital” de “cada coronavírus que infetou os portugueses”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, na introdução do tema.

“Esta sequenciação já foi usada na legionella, no sarampo, na hepatite”, explica Fernando Almeida, presidente do INSA, para depois detalhar. “Serve, por exemplo, para percebermos se [este coronavírus], desde que saiu da China, é o mesmo ou tem outras linhas” e “em que medida nos permite identificar, de forma clara e inequívoca, toda a sua linha de transmissão num doente e donde veio”.