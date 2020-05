Consumidores portugueses batem recorde de queixas em período de confinamento

As reclamações enviadas para o Portal da Queixa durante os 45 dias do estado de emergência cresceram 90% em comparação com o mesmo período do ano passado. Entre 22 de março e 2 de maio, foram registadas 19.772 queixas. Destas, 25% (5.122) estavam relacionadas com a pandemia de covid-19 e 5% (999) tinham a ver com burlas e fraudes online.



O comércio eletrónico lidera esta lista com 2.643 queixas. Segue-se o setor dos Correios, Transporte e Logística, 2.533, as operadoras de TV, Net e Telefone com 1.563 queixas, as reservas de viagens e estadias de férias, com mil e os serviços e Administração Pública com 988.

No primeiro período considerado, entre 22 de março e 2 de abril, as reclamações visaram sobretudo serviços e empresas relacionados com o reembolso de viagens e estadias de férias, as compras online e o exponencial aumento da utilização da internet. No top 25 das marcas mais que receberam mais queixas dos portugueses estão: eDreams; CTT e CTT Expresso; MEO; Uber Eats e NOS.

Relativamente aos supermercados, as reclamações aumentarem mais de 185%, face ao período que antecedeu o início do confinamento obrigatório. O setor das operadoras de telecomunicações recebeu 542 queixas, relacionadas em particular com dificuldades na prestação do serviço de tv e internet.

Venda de produtos de estética e cabeleireiro cresceu 232%

No segundo período do estado de emergência, entre 3 e 17 de abril, as queixas começaram a refletir os novos hábitos dos portugueses. Um aumento superior a 100% nas vendas através do comércio eletrónico gerou o colapso na resposta das empresas de logística e entrega de encomendas. A grande procura ocorreu nos equipamentos de tecnologia, como computadores e impressoras, para fazer face ao teletrabalho e ao ensino à distância, e nos produtos de estética e cabeleireiro, onde o aumento foi de 232%, na sequência do encerramento dos salões de beleza.

Neste período, os consumidores queixaram-se, em primeiro lugar, do serviço de entregas dos CTT, mas também da Uber Eats e a Glovo, empresas do setor de entrega de alimentação, devido a entregas não efetuadas por dificuldade de identificação do local por parte do estafeta, tal como de cobranças feitas sem o produto entregue.

No terceiro e último período do estado de emergência, entre 18 de abril a 2 de maio, o comércio eletrónico a registou um volume inédito, abrindo porta aos perigos relativos a burlas e esquemas de fraude na utilização das soluções de pagamento digitais. A entrega de encomendas continuou a ser o calcanhar de Aquiles no setor do retalho. As queixas voltaram a crescer, desta vez 55% relativamente ao período anterior. As moratórias dos créditos solicitados pelos consumidores aos bancos e financeiras, marcaram também este último período do estado de emergência, com um acréscimo de 16% nas reclamações apresentadas.

Lançado em 2009, o Portal da Queixa é a maior rede social de consumidores e marcas do país, com mais de 450.000 utilizadores registado e, 7.250 marcas. Recebe, em média, 9.000 reclamações por mês.