​Cerca de 35 mil pagaram fatura da EDP a dobrar

Cerca de 35 mil clientes da EDP comercial foram surpreendidos com o débito directo da fatura de abril duas vezes seguidas.

À Renascença fonte oficial da empresa do sector energético confirma o sucedido. “Por erro de sistema, foram ontem e hoje (5 e 6 de Maio) inadvertidamente cobrados em duplicado cerca de 35 mil clientes da EDP Comercial'.

O erro nada teve directamente a ver com o mais recente ataque informático de que foi alvo a EDP, mas sim de procedimentos que estavam a ser tomados num esforço de maior protecção da informação. "Este erro de sistema não tem qualquer ligação com o recente ciberataque, antes resulta de um erro aquando da reposição das ligações com os bancos (após o ciberataque) e que originou o envio em duplicado de alguns ficheiros", explica fonte da EDP.