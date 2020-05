Casa de Mateus reabre portas com descontos

São 20 hectares de paisagem vasta e segura, “à sua disposição, para estender as pernas, beneficiar de um pedaço de liberdade e reencontrar o prazer do ar puro", refere a Fundação.

Até lá a programação cultural da Fundação da Casa de Mateus prossegue online.

E tendo em conta que o mês de maio é o mês da poesia e não sendo possível, ainda, reunir os poetas em Mateus, a Fundação propõe que, ao longo do mês, os poetas partilhem as suas memórias dos Seminários Internacionais de Tradução Coletiva de Poesia Viva, a sua visão particular do Mundo através da poesia e as suas palavras.

"Uma vez por semana, aqui desfilarão poetas como Nuno Júdice, Jorge Velhote, Ana Luísa Amaral e outras surpresas que se lhes juntarão. No final do mês, juntaremos todos estes contributos num momento especial que ficará para o arquivo das nossas memórias poéticas", refere da Fundação da Casa de Mateus.

Para além da poesia, o mês de maio contempla outros eventos.

Esta quarta-feira, pelas 19h00, Alfons Cornella e Mònica Alonso, do Institute of Next, de Barcelona, Cátia Miriam Costa e Sandro Mendonça, especialistas do ISCTE, juntam-se numa conferência-debate em ambiente virtual para falarem da China, das formas como a ciência, a tecnologia e a inovação têm integrado a sua política externa e sua diplomacia e ainda dos caminhos a empreender pelas empresas europeias para encontrar pontes com esta nova realidade.

Na próxima semana, no dia 12 de maio, está de regresso o ciclo Cidade, Lugar Comum, iniciativa do Município de Vila Real e da Fundação da Casa de Mateus.

Ainda em ambiente virtual, José Gomes Mendes, Secretário de Estado do Planeamento e autor de ‘O Futuro das Cidades’, vai falar do impacto da pandemia na atual ideia de cidade e das consequências que traz ao redesenho de políticas urbanas concretas.

Até ao final do mês, espaço ainda à oficina Narrativas do Património, mais um dos “momentos de reflexão, inscritos no projeto Lugar Comum, sobre os modos de contar a história e de a tornar presente”, assinala a Fundação.