Balanço DGS. Há 1.089 mortes (mais 15) e 26.182 (mais 480) infetados em Portugal

O boletim diário da Direção-Geral de Saúde regista 1.089 mortos (mais 15 em 24 horas) e 26.182 (mais 408) infetados pelo novo coronavírus.

O número de casos recuperados atinge o seu maior valor diário, mais 333, e ultrapassa a barreira dos dois mil, fixando-se em 2.076.

Os dados da DGS precisam que a zona Norte continua a ser, por larga margem, o mais afetado, com 15.256 infetados e 623 mortos, seguido da zona de Lisboa e Vale do Tejo, com 6.641 casos e 226 mortos, Centro, com 3.505 casos e 213 mortos. O Algarve regista 342 casos e 13 mortes e o Alentejo 220 casos e um óbito.



Os Açores contabilizam 13 óbitos e 132 casos positivos, enquanto que a Madeira é a zona menos afetada do país, com 86 casos positivos e nenhum óbito em registo.