Autarquias. “Não tenho necessidade de saber se o meu vizinho tem Covid-19”

A associação de empresários dos restaurantes e dos hotéis, a AHRESP, pede às autarquias facilidades no licenciamento de esplanadas porque o ar livre poderá ser uma melhor forma de a atividade se poder desenvolver. Pensam em tomar iniciativas neste sentido?

Tendo em conta as notícias que têm vindo a ser publicadas, desde 10 de março que uma boa parte das autarquias tomou medidas para que as atividades não claudiquem: no preço da água, manutenção dos transportes públicos sem agravar o preço, e isenção das taxas que inclui a restauração.

A questão das esplanadas em alguns sítios já foi decidida, e em outros será analisado. Estamos num processo gradual da retoma da atividade económica. Imagino que os meus pares estejam disponíveis para alinhar nesse tipo de soluções.

Mas vão favorecer o licenciamento das esplanadas e facilitá-lo?

É um caminho. Como presidente da Câmara de Coimbra já adotámos essas medidas.

Quando foi recebido pelo Presidente da República alertou para os problemas de comunicação ao nível do Estado e da forma como a burocracia pode estar a atrapalhar o combate às consequências do surto. O que quis dizer em concreto e pode ilustrá-lo com situações concretas?

A cooperação a nível local consegue-se, as pessoas conhecem-se. Mas nem sempre há interpretações homogéneas. Agora melhorou, a cooperação entre organismos do Estado não era evidente e geravam-se entropias, que bloqueavam a adoção de soluções com a celeridade que uma situação de emergência determinava. As coisas têm vindo a melhorar, e têm surgido secretários de Estado a coordenar esses serviços públicos.

A disponibilidade para melhorar é importantíssima, e engana-se quem pensa que sabe tudo, conhece tudo, e é capaz de tudo. A solução melhor é a construção de resultados através da cooperação ativa.

Ao início houve a necessidade de articulação ao nível das administrações regionais de saúde (ARS) com as autoridades de saúde, e o delegado de saúde, e isso foi resolvido a bem. A coordenação com os hospitais, e com os serviços de saúde hospitalares conseguiu-se progressivamente.

Na nova fase em que estamos, o estado de calamidade, que papel terão as câmaras na fiscalização das regras. Têm forma e os meios para o garantir?

No essencial têm. As autarquias e a articulação com as juntas de freguesia − que têm feito um trabalho notável, um trabalho de formiguinha que ninguém dá por ela e que inclui o voluntariado. Tudo isto tem feito um caminho construtivo e é uma lição importante para a vida em democracia. As coisas têm funcionado. As pessoas têm sido socorridas.