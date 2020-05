Amadora: Distribuição de comida junta centenas de pessoas, PSP obrigada a intervir

Veja também:

Centenas de pessoas à procura de bens alimentares obrigaram esta quarta-feira à intervenção da polícia junto a uma mesquita, da cidade da Amadora.

Estas pessoas, na sua maioria estrangeiros, estão à espera de bens alimentares que estão a ser distribuídos através de uma campanha de solidariedade.

O reforço policial surgiu para garantir a segurança sanitária destas pessoas, que não estavam a cumprir o distanciamento obrigatório exigido e algumas delas estavam mesmo sem máscara.

Segundo a polícia no local, a situação está agora mais controlada, com o distanciamento necessário entre as centenas de pessoas que em fila ainda aguardam pela recolha dos bens alimentares de primeira necessidade.

A ação de solidariedade é comum por esta altura do Ramadão, mas devido à pandemia de Covid-19 acabou por chamar mais pessoas do que o habitual.

Em declarações aos jornalistas, o imã da mesquita da amadora, Abdul Gafar, admitiu que a situação está agora mais calma e que foi necessário chamar a policia para garantir a segurança das pessoas.

[notícia atualizada às 17h51]