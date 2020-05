Alunos impedidos de melhorar nota. Parlamento discute o assunto

Veja também:

Os exames que os alunos vão fazer não vão servir, neste ano, para melhorar as notas internas do ensino secundário. As provas valem apenas como específicas para o ingresso no ensino superior e só nessas condições podem ajudar a subir as médias.

É uma consequência das mudanças que o Governo implementou para reduzir o número de alunos que querem prestar provas em julho. Mas, de acordo com Eduardo Filho, da “Inspiring Future”, essa decisão “não terá o efeito que o Governo pretendia”.

É que, pelas contas desta associação juvenil, “habitualmente 25 mil alunos acabam por fazer exames de melhoria, mas apenas três mil destes são para a melhoria interna. Todos os outros vão continuar a realizar o exame para melhorar a prova de ingresso”.

Por isso, “na prática todos os 25 mil alunos vão ser afetados por não conseguirem fazer a melhoria da nota interna”, disse à Renascença Eduardo Filho.

Os estudantes que esperavam fazer melhoria de nota neste ano letivo foram, assim, apanhados de surpresa, o que tem motivado diversos protestos – entre eles um que ganhou a forma de petição online, que reuniu mais de oito mil assinaturas para discussão no Parlamento.

Os signatários defendem que “a melhoria da classificação final da disciplina por exame é muitas vezes a única forma para subir a média interna”, argumentos partilhados pelo PAN, partido Pessoas Animais Natureza. A deputada Bebiana Cunha pergunta na Renascença: “como é que estes alunos poderão melhorar a sua média de ensino secundário?”