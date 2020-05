"80 a 90%" do comércio já reabriu. Faltam os clientes

Veja também:

A Confederação do Comércio (CCP) adianta que 80 a 90% do comércio autorizado a abrir portas no início da semana já está a trabalhar.

Este é um cálculo avançado à Renascença por João Vieira Lopes, ainda sem números absolutos, após três dias de desconfinamento.

“Diria que, neste momento, em termos de comércio, 80 a 90% estão abertos, alguns com limitações de stocks porque estiveram muito tempo sem funcionar e não receberam mercadoria. Alguns outros demoraram dois ou três dias para preparar as instalações, mas pensamos que até ao fim da semana a maioria estará aberta”, disse.

Os clientes não são muitos devido à quebra de rendimentos, por receio dos contactos sociais ou, simplesmente, por terem optado pelas compras online, refere João Vieira Lopes.

“O número de clientes não é muito grande. As pessoas têm dificuldades financeiras devido à quebra de rendimentos, estão a retrair-se bastante e houve muita gente que fez compras no comércio eletrónico. A retoma dos clientes será mais lenta”, acrescentou.

O presidente da Confederação do Comércio admite que muitas empresas terão que adiar a reabertura e podem nem sequer voltar a abrir portas.

“Neste momento não conseguimos quantificar e a situação só se clarificará em junho/julho. Por um lado, ainda falta uma faixa de empresas significativa para abrir, por exemplo os centros comerciais. Por outro lado, há empresas que temos a certeza que vão ter dificuldades muito grandes e isso fará aumentar o número de empresas que não vão reabrir”, referiu João Vieira Lopes.