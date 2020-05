OMS acredita que novo coronavírus já circulava em França em dezembro

Veja também:

A Organização Mundial da Saúde (OMS) acredita ser possível que o novo coronavírus, detetado pela primeira vez na China no início de dezembro, já circulasse também em França nesse mesmo mês.

Um estudo médico divulgado esta semana indica que o primeiro caso suspeito em França poderá ter sido detetado em Paris em 27 de dezembro.

As dúvidas sobre o real avanço da doença em finais de 2019 aumentaram nos últimos dias, com a referência de um possível paciente positivo, analisado em 27 de dezembro, no Hospital Jean Verdier, nos arredores de Paris, quatro dias antes de a China comunicar à OMS ter detetado um novo coronavírus.

O homem testado positivo posteriormente não tinha viajado por aquelas datas, esteve doente durante 15 dias e terá contagiado os dois filhos, mas não a mulher, o que faz suspeitar que esta – funcionária de uma peixaria de um supermercado com clientela chinesa – seria uma doente assintomática e o foco original de contágio na família.

As autoridades de saúde locais já disseram que vão analisar o caso mencionado.

“Precisamos de mais informação e temos de observar o historial clínico, mas pode ter havido algum caso em França nessa data tão anterior”, admitiu, em conferência de imprensa, a diretora do Departamento de Doenças Emergentes da OMS, María Van Kerkhove.