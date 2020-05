Espanha regista subida do número diário de mortes e renova estado de emergência

No total, há agora 25.857 óbitos registados, metade deles na Catalunha e em Madrid. De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, há ainda 685 novos casos positivos de infeção, um número que mantém a tendência de redução dos últimos dias. No total, há 220.325 casos confirmados.

Estado de emergência renovado



Esta quarta-feira, o governo espanhol obteve o apoio do parlamento para prolongar o estado de emergência no país. Conseguiu os votos do CIDADAOS e do partido nacionalista Basco, e o partido popular que, primeiro disse que ia votar contra, anunciou agora a abstenção.

Esta manhã, no debate no parlamento, Pedro Sánchez justificou a decisão de prolongar o estado de emergência, dizendo que a motivação não é limitar liberdades, mas proteger a saúde pública e salvar vidas.

“Ignorar o risco da pandemia e levantar o estado de emergência de uma forma precipitada seria um erro absoluto, total, imperdoável, que o governo não vai cometer”, sublinhou o chefe de Estado espanhol, esta quarta-feira de manhã.

Apesar da decisão, Pedro Sánchez deu a pandemia de Covid19 como controlada, em Espanha.

"O estado e emergência não é nenhum instrumento retorcido do centralismo, é uma ferramenta para limitar a mobilidade durante mais umas semanas. É o meio para evitar que o vírus se propague sem controlo entre províncias e é um escudo frente à propagação da epidemia”, concluiu.