Crise do coronavírus “é pior” que Pearl Harbor e o 11 de setembro, diz Trump

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considera que a atual crise do novo coronavírus é “pior” que o ataque surpresa conduzido pelo Japão em 1941 contra a base naval norte-americana de Pearl Harbor, no Havai.

“É pior que Pearl Harbor", afirmou o chefe de Estado norte-americano em declarações na Sala Oval (gabinete presidencial), na Casa Branca, em Washington, mencionando a ofensiva aérea japonesa que fez mais de 2.400 vítimas norte-americanas e que ditou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial.

“É pior que o World Trade Center", acrescentou Trump, numa referência aos atentados ocorridos em 11 de setembro de 2001 e que visaram, entre outros alvos, estes dois edifícios, localizados no centro financeiro de Nova Iorque. Os atentados terroristas de setembro de 2001 fizeram quase 3.000 mortos.

Na atual pandemia do novo coronavírus, os Estados Unidos são, neste momento, o país com mais mortes associadas à doença Covid-19 (71.078) e com mais casos de infeção confirmados (mais de 1,2 milhões).

“Nunca houve um ataque desta natureza. Nunca deveria ter acontecido", acrescentou Trump, reafirmando o seu desejo de “reabrir o país”.

Esta quarta-feira o Presidente dos EUA foi visitar uma fábrica de máscaras no Arizona, mas não usou nenhuma (apenas se protegeu com óculos). Durante a visita às instalações, ouviu-se a versão dos Guns n’Roses da música “Live and let die ” (Vive e deixa morrer).