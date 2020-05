Brasil. Porta-voz de Bolsonaro infetado com Covid-19

Veja também:

O porta-voz da Presidência brasileira, general Otávio do Rêgo Barros, testou positivo para o novo coronavírus, segundo confirmou à imprensa local o gabinete do militar.

De acordo com a equipa de Rêgo Barros, o porta-voz não apresenta sintomas da Covid-19 e está em isolamento na sua residência.

Rêgo Barros, de 59 anos, junta-se assim aos mais de 20 membros do atual Governo brasileiro, liderado pelo Presidente Jair Bolsonaro, a contrair o novo coronavírus.

Em março, pelo menos 23 pessoas que estiveram com Bolsonaro numa viagem aos Estados Unidos testaram positivo para o novo coronavírus, entre eles os ministros do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e de Minas e Energia, Bento Albuquerque, ambos com mais de 60 anos, além do secretário de Comunicação do Governo, Fábio Wajngarten.