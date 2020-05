Banksy oferece super-enfermeira a hospital britânico

O artista Banksy ofereceu ao hospital de Southampton uma obra original em que retrata uma criança a brincar com um boneco de uma enfermeira, em pose de super-herói.

Na imagem vê-se o menino de joelhos a brincar com a enfermeira, que está fardada, de máscara e com um braço estendido, ao estilo de Super-homem, enquanto outros dois bonecos, o Homem Aranha e o Batman, estão depositados num caixote do lixo.

A obra, que pretende enaltecer o serviço prestado pelos funcionários do serviço nacional de saúde britânico (NHS), foi deixada no hospital ao cuidado da gerência com uma nota assinada pelo próprio em que diz: “Obrigado por tudo o que estão a fazer. Espero que isto ajude a alegrar um bocado o ambiente, apesar de ser a preto e branco”.

O único elemento colorido na pintura é a cruz vermelha que a enfermeira tem na farda.

O hospital pendurou o quadro, que mede um metro por um metro, num lugar de destaque do edifício e já disse que se sente honrado por ter sido escolhido para receber a obra.

“A nossa família hospitalar tem sido diretamente atingida pela morte trágica de colegas e amigos muito amados”, disse Paula Head, da administração, em declarações reproduzidas pela BBC.

“O facto de Banksy ter-nos escolhido para homenagear o excelente contributo de todos os membros do NHS, nestes tempos sem precedentes, é uma enorme honra. Vai ser muito apreciado por toda a gente no hospital, dando às pessoas a oportunidade de pausar um bocadinho das suas rotinas ocupadas, refletir e apreciar esta obra de arte”, acrescentou, concluindo que “será sem dúvida muito moralizador para todos os que trabalham no nosso hospital, ou recebem aqui os seus cuidados”.

No outono, segundo a BBC, o quadro será retirado e leiloado, com o dinheiro a reverter por inteiro para a NHS.