Banksy homenageia "super-enfermeiros" com doação a hospital britânico

O artista Banksy ofereceu ao hospital de Southampton uma obra original em que retrata uma criança a brincar com um boneco de uma enfermeira, em pose de super-herói.

Na imagem vê-se o menino de joelhos a brincar com a enfermeira, que está fardada, de máscara e com um braço estendido, ao estilo de Super-homem, enquanto outros dois bonecos, o Homem Aranha e o Batman, estão depositados num caixote do lixo.

A obra, que pretende enaltecer o serviço prestado pelos funcionários do serviço nacional de saúde britânico (NHS), foi deixada no hospital ao cuidado da gerência com uma nota assinada pelo próprio em que diz: “Obrigado por tudo o que estão a fazer. Espero que isto ajude a alegrar um bocado o ambiente, apesar de ser a preto e branco”.

O único elemento colorido na pintura é a cruz vermelha que a enfermeira tem na farda.