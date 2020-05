Alemanha alivia restrições. Medidas de desconfinamento serão tomadas pelos governos regionais

Veja também:

A Alemanha prepara-se para aliviar as medidas de isolamento social devido à Covid-19, depois do governo federal e os diferentes estados terem chegado a um acordo para que as medidas sejam tomadas de forma independente por cada região.

De uma forma geral e válida para todo o país, as escolas e lojas serão reabertas e os desportos amadores ao ar livre podem ser praticados, sendo que a reabertura de outras lojas e serviços estará a cargo da decisão de cada estado, dado que a pandemia afetou de forma diferente as regiões do país.

As medidas foram discutidas na terça-feira pelo chefe da Chancelaria, Helge Braun, e os presidentes das Chancelarias regionais, no entanto, as conversações vão continuar esta quarta-feira de manhã, já com a presença da Chanceler Angela Merkel.

De acordo com um primeiro rascunho do acordo, que a Reuters teve acesso, os estudantes vão voltar às escolas, com medidas de segurança, os lares podem começar a receber visitas, desde que não exista qualquer caso de Covid-19 nessa instituição. Continuará a ser proibida a organização de grandes eventos públicos, como no desporto e festivais musicais, pelo menos até ao final de agosto.