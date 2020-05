Nacional festeja subida. Adeptos e jogadores separados, alguns de máscara mas sem distanciamento social

Veja também:

Confirmada a subida de divisão, os jogadores do Nacional festejaram no relvado.

Vários atletas e elementos do staff tinham máscara, mas não foi respeitado o distanciamento social recomendado.

Toda a equipa terá sido testada à Covid-19 antes do regresso aos treinos na segunda-feira.

Não havia público nas bancadas do estádio da Choupana.

Os festejos já tinham sido avançados a Bola Branca por Miguel Sousa, presidente da assembleia-geral do Nacional da Madeira, que revelou toda a sua alegria e prometeu festa, com restrições, pela noite dentro.



Também os adeptos do Nacional saíram à rua para festejar a subida da equipa madeirense. Alguns carros e adeptos concentram-se na Avenida do Mar, no Funchal, para comemorar o regresso ao principal escalão do futebol português.