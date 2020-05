Mijanovic diz que o Farense voltou ao seu lugar natural

Dezoito anos depois da última presença no principal escalão do futebol português, o Farense está de regresso ao convívio dos grandes.

Foi no fim da temporada de 2001/2002 que o emblema algarvio deixou a Primeira Liga, seguindo-se uma sucessão de quedas até aos distritais da Associação de Futebol da região. A escalada da recuperação terminou ontem, com a decisão administrativa da Liga, da promoção, a par do Nacional da Madeira.

Da formação de há 18 anos fazia parte Zoran Mijanovic. O antigo guarda-redes sérvio, hoje com 45 anos, passou quatro épocas no Farense.

“Fiquei muito contente porque o Farense é um clube histórico e mítico no futebol português. O lugar do Farense é sempre a Primeira Liga. Tem de estar ao mais alto nível e a cidade merece ver jogos grandes contra Benfica, FC Porto e Sporting”, afirma Zoran Mijanovic, em entrevista a Bola Branca.

Elogio aos atuais dirigentes

Mijanovic espera que o clube se fixe na Primeira Liga, longe dos problemas financeiros de outros tempos, e elogia os atuais responsáveis pelo futebol dos "leões de Faro".

“O Farense sempre teve boas condições para trabalhar. É um clube de Primeira Liga e neste momento tem pessoas com ideias suficientes para manter-se no escalão principal. O dinheiro é muito importante no futebol... ter os salários em dia. E as condições que o clube oferece são fundamentais para continuar na Primeira Liga”, refere o antigo guardião.

Faro volta ao destino de férias

Zoran Mijanovic, a trabalhar na Tailândia, volta a colocar a capital algarvia no seu destino de férias de forma a sentir o ambiente do "S. Luís".

“Quando estiver de férias ou de folga aproveitarei sempre para ir a Faro ver os jogos do Farense”, revela.