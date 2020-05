​João Alves: "Chantagem. Compraram o silêncio dos clubes com dinheiro"

Veja também:

A decisão de descida de divisão não foi bem-recebida no Cova da Piedade, onde o seu treinador João Alves, invadido por um sentimento de "revolta", não poupa nas palavras para classificar esta deliberação. O antigo internacional português classifica a fórmula para a atenuar como "uma chantagem", quase que uma intenção de se comprar "o silêncio dos clubes com dinheiro".



Em entrevista a Bola Branca, o experiente treinador, de 67 anos, fala de um ato "vergonhoso" e aponta o dedo à Federação e à Liga pelo fato de terem escolhido como estratégia uma fórmula que trave os emblemas de pensarem em "recorrer aos tribunais".

O sentimento "é de revolta" num desporto, diz o conhecido “Luvas Pretas”, em que até a inocente bola terá de "ser desinfetada". Mas não só, espera o técnico que daqui para diante a "desinfeção chegue a muitos lados", o mais rapidamente possível e apela a que todos "façam a sua parte".

João Alves não entende a diferença de argumentos entre os campeonatos profissionais, pois se "há condições para uns, há para todos" e mais.

Embora aceite os critérios para definir as subidas com mérito desportivo, "como exemplifica com "Nacional e Farense", já recusa a ideia que haja "demérito" daqueles que nos lugares de despromoção (Cova da Piedade e Casa Pia), ainda tinham margem para se agarrarem à II Liga, ou seja, defende que "têm que descer dentro do campo".

Por fim, o treinador do Cova da Piedade, questiona: "Eu gostaria de ver Benfica B e Porto B se estivessem nas nossas posições, qual seria o desenrolar deste processo? Tenho muita curiosidade em saber como é que iam fazer isto, como é que iriam cozinhar isto".

Alves fala em falta de "dignidade" dos que decidiram e que não pensaram em tudo "por igual".

O técnico pede aos presidentes da Federação e da Liga que resolvam entre eles "problemas de relacionamento", se os têm, em vez de atirarem o ónus para os clubes, jogadores, treinadores, funcionários e famílias.