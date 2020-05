Veja também:

O principal campeonato do futebol português valia, em fevereiro, 1.077 milhões de euros. Com a pandemia da Covid-19 e com o regresso da competição, mas à porta fechada, no final de maio, a avaliação baixa para os 891 milhões de euros.

É uma quebra de 17% de valor de mercado, segundo um estudo da consultora KPMG.

Caso a época fosse cancelada, a quebra seria de 26,4%, passando a I Liga a valer 792 milhões de euros, acrescenta a consultora.