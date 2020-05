Confinamento não adia festa. Adeptos do Nacional comemoram subida à Primeira Liga nas ruas do Funchal

Adeptos e simpatizantes do Clube Desportivo Nacional festejaram a subida da equipa madeirense à Primeira Liga de futebol esta terça-feira, no Funchal.

Alguns carros e adeptos concentram-se na Avenida do Mar ao final da tarde para comemorar o regresso ao principal escalão do futebol português, um ano depois da descida à Segunda Liga. O clube insular está no "sobe e desce" há quatro épocas consecutivas.

Assim que foi confirmada a subida de divisão, jogadores e "staff" do Nacional, alguns com máscara, festejaram também no relvado do estádio da Choupana.